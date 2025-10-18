Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Wiebke Stauch hat am Samstag vor 143 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze fünf Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Alexander Gründler (11.) erzielt wurde.

SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück – Minute 11

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Vincent Matz, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Rickert, Schauer, Aschenbach (89. Hage), Ruckhardt (63. Raase), Mergner, Göring, Schulz, Balashov, Dressel (80. Häsler), Matz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog (72. Hajdarpasic), Petraj (77. Obeid), Gerlach (80. Jankowski), Siebenhühner, Schulze, Kalalib Alshabi, Schlegel, Fiebiger, Gründler, Stoye

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143