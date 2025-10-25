Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem 1. SV Sennewitz machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Köthen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mathias Blum. Der Trainer von Köthen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Sennewitz beobachten.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück – 79. Minute

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte John Viany Bukenya (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Abou (65. Fritsch), Finze, Sawaneh (72. Becker), Passou Bitalounani, Diawara, Räber Cruz, Kallenbach, Winter (67. Marschall), Paquo

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Görlitz, Kasten, Lorenz (74. Seidewitz), Bukenya, Angermann (76. Bartschek), Boettcher (54. Salomon), Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann), Gerlach

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40