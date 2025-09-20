Der FC Halle-Neustadt hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:3 (0:1).

Halle/MTU. Das Match zwischen Halle-Neustadt und Hettstedt ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Rico Hoffmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

78. Minute: FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Hettstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Yurii Kosko, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Keunang, Müller, Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Abdulrahman, Tinto, Teklay, Hardt (46. Halibei), Barghan (46. Moh), Manga

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Kosko, Stein, Döring, Kemnitz (70. Svitiukha), Prokhorenko (85. Hohmuth), Krey (28. Mühlenberg), Krey, Lettau, Uhlig (73. Hoffmann)

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30