Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:2 (0:2).

Halle/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 0:2 (0:2) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Andreas Mühlenberg (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II hinkt 0:2 hinterher – Minute 41

Kurz vor dem Pfiff konnte Rico Hoffmann (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (41.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann, Hüttig (67. Werdan), Balbach, Öder, Troitzsch (77. A. Kleinert), Dragon (81. Götz), Lindenhahn (69. Wittmann), Grimm (81. Ranft), M. Kleinert

FC Hettstedt: Poschke – Doberenz (88. Hohmuth), Bendzko (85. Lettau), Stein, Lettau (82. Prokhorenko), Hoffmann, Döring, Krey, Krey, Mühlenberg, Kosko

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55