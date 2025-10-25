Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber der SG Reußen machtlos und wurde mit 2:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Nils Grünhage (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz (43.).

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Alexander Benze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – J. Berger, Grünhage, Merker, Schreiber (62. Thomas), Schrötter, Höher, Nachtwein, Kaschperk (65. Jüttner), Bielig, Prenz

SG Reußen: Harre – Besser, Flaschina, Herrmann, Schicha, Förderreuther (60. Czaplicki), Drewlo, Gewinner, Schulz (70. John), Benze, Broda

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44