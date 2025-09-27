Die Turbine Halle II hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf mit 1:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Stefan Horlbog (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Eintra. Lüttchendorf steckte jetzt einmal Gelb ein (44.). Das zweite Tor konnten die Mansfelder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz.

Turbine Halle II sieht sich 0:2 im Rückstand – 57. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle II. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kolle (Lüttchendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Die Turbine Halle II rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Krziwanie (81. Makosch), Everding, Nultsch (77. Brülls), Hayatou, Kuske, Titonis, Heldt (46. Günther), Braunschweig, Kasparek (5. Anders), Zahn

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Siebenhühner, Gründler (62. Bölke), Obeid (46. Gerlach), Schlegel, Petraj, Schulze, Kalalib Alshabi, Horlbog, Kolle

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42