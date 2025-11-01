Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 32 Zuschauern mit 3:5 (1:2) gegen den SV Romonta 90 Stedten verabschieden musste.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:5 (1:2).

In Minute 15 schoss Niclas Noah Kochmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (27.).

1:1 für Turbine Halle II und SV Romonta 90 Stedten – 27. Minute

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler schoss und traf in Minute 87. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Jan-Marek Leinhoß, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Günther (64. Anders), Kuske, Nultsch, Büchner (64. Teichler), Leinhoß, Titonis (73. Brülls), Wehse (64. Müller), Everding, Krziwanie (73. Zahn), Kochmann

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Bielig, Siedler, Schrötter (46. Thomas), Höher, Nachtwein, Grünhage, Schreiber, Berger (66. Berger), Böttger

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32