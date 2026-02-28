Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der Zörbiger FC gegenüber dem FC Eintracht Köthen machtlos und wurde 2:5 (2:3) besiegt.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:3).

Michl Winter traf für den FC Eintracht Köthen in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Köther legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jair Waylen Perry der Torschütze (24.).

Zörbiger FC hinkt 0:2 hinterher – Minute 24

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem FC Eintracht Köthen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Adrian Wojciech Mendel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 erweiterte (90.+8). Damit war der Triumph der Köther gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Hempel, Behr, Brenner, Teichert, Schindler, Oertel, Kleewein (67. Schönburg), Gansen, Nentwig (46. Lindemann)

FC Eintracht Köthen: Friese – Pinto Correia (53. Ishchenko), Becker, Kallenbach, Sawaneh (77. Abou), Perry (45. Mendel), Arolu, Bartosiak, Amadou Narey, Winter (74. Diawara), Dzwonik

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114