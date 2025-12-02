Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der FC Halle-Neustadt im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den Zörbiger FC unterlag das Team von Steve Hardt mit 1:6 (1:2).

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Felix Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zörbiger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Noah Moreno Silva der Torschütze (20.).

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Nach wenigen Momenten gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu erweitern (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh, Halibei (54. Manga), Keunang (46. Regener), Ali Yusuf (70. Steinbach), Zavoloka, Tilahun (66. Meisterknecht), Teklay (54. Barghan), Hardt, Burzlaff, Zuleger

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Schmidt, Moreno Silva (59. Lindemann), Schindler, Gansen, Brenner, Deidok (46. Kleewein), Teichert, Oertel, Hempel

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25