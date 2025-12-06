Klar unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II in der Partie gegen die SG Reußen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Helene Schmalfeld hat am Samstag vor 27 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze traf für die SG Reußen in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Kevin Schicha erzielt.

Minute 38: SV Blau-Weiß Dölau II mit 0:2 im Rückstand

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon vier Minuten später konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm (75. Werdan), M. Klein, Kleinert, Troitzsch, Wittmann (56. Richter), Klaus, Balbach, Lindenhahn

SG Reußen: Harre – Schulz, Benze, Gewinner, Schicha, Besser (86. Flegel), Herrmann, Grobstich (80. Krieger), Czaplicki (68. John), Flaschina, Broda

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27