Klar unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Auseinandersetzung gegen den 1. SV Sennewitz am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Wiebke Stauch hat am Samstag vor 141 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze sechs Treffer kassiert. Die Partie endete 1:6 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Richart Alfred Herrmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Petersberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Müller (45. Balashov), Rickert, Aschenbach, Folter, Matz, Schauer, Raase, Dressel, Kossien (64. Mergner), Göring

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Aleithe, Kasten, Dieske, Von Cieminski, Gerlach, Seidewitz (28. Dittrich), Bukenya, Berner (60. Herrmann), Klinge

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141