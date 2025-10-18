Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Die 143 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:5 (0:4) einstecken musste.

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Mansfelder legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

SV Höhnstedt hinkt 0:2 hinterher – 11. Minute

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erlangte (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Rickert, Dressel (80. Häsler), Ruckhardt (63. Raase), Aschenbach (89. Hage), Mergner, Balashov, Matz, Göring, Schauer, Schulz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Gerlach (80. Jankowski), Kalalib Alshabi, Fiebiger, Stoye, Schlegel, Gründler, Petraj (77. Obeid), Horlbog (72. Hajdarpasic), Siebenhühner

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143