Halle/MTU. Die 33 Zuschauer auf dem Sportplatz ESG haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber ESG Halle ein ernüchterndes 1:6 (0:1) einstecken musste.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yasin Diallo das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb (40.). In der zweiten Halbzeit setzte Landsberg noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor durch Tom Knaut erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die ESG Halle kassierte jetzt einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für die ESG Halle. In Minute 63 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Maik Stryjakowski traf für Landsberg in Minute 73, Tom Neumann in Minute 77 und Robert Voß in Minute 79. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Diallo (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 1:6 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: ESG Halle – SSV 90 Landsberg

ESG Halle: Dimke – Ros (58. Breitbach), Kühne, Tebbe, Pietsch, (80. Mouloud), Bauer, Seidi (46. Kolle), Wehlmann (63. Soyk), Keller, Schulze

SSV 90 Landsberg: Balthasar – Reuschel (66. Wichmann), Madalschek, Darmochwal, Diallo, Berbig (66. Weber), Kleeblatt, Scheller (61. Neumann), Knaut (71. Voß), Hampel, Schlesier (61. Stryjakowski)

Tore: 0:1 Yasin Diallo (24.), 0:2 Tom Knaut (55.), 1:2 Marius Bauer (63.), 1:3 Maik Stryjakowski (73.), 1:4 Tom Neumann (77.), 1:5 Robert Voß (79.), 1:6 Yasin Diallo (85.); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Piet Rosenthal, Guntram Beck; Zuschauer: 33