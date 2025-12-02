Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Halle-Neustadt in der Partie gegen den Zörbiger FC am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Steve Hardt hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Stadion BIZ Pl.3 ganze sechs Tore kassiert. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Noah Moreno Silva (20.) erzielt wurde.

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 20

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Nur zwei Minuten darauf konnte Oliver Kleewein (Zörbig) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 verließen die Zörbiger den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh, Teklay (54. Barghan), Zuleger, Tilahun (66. Meisterknecht), Halibei (54. Manga), Ali Yusuf (70. Steinbach), Keunang (46. Regener), Burzlaff, Hardt, Zavoloka

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Moreno Silva (59. Lindemann), Seliger, Brenner, Teichert, Hempel, Schmidt, Gansen, Schindler, Deidok (46. Kleewein)

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25