Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze traf für die SG Reußen in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 im Rückstand – Minute 38

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen musste noch einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Benze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (81.). Damit war der Triumph der Landsberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, Kleinert, Wittmann (56. Richter), Klaus, Balbach, M. Klein, Grimm (75. Werdan), Troitzsch

SG Reußen: Harre – Grobstich (80. Krieger), Schulz, Flaschina, Schicha, Czaplicki (68. John), Herrmann, Gewinner, Broda, Besser (86. Flegel), Benze

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27