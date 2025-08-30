Klar unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Auseinandersetzung gegen den 1. SV Sennewitz am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Die 141 Zuschauer auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

SV Höhnstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Aschenbach, Folter, Dressel, Schauer, Müller (45. Balashov), Göring, Kossien (64. Mergner), Matz, Rickert

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Seidewitz (28. Dittrich), Kasten, Boettcher, Aleithe, Berner (60. Herrmann), Bukenya, Gerlach, Dieske, Klinge

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141