Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Auseinandersetzung gegen den SV Eintra. Lüttchendorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Wiebke Stauch hat am Samstag vor 143 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze fünf Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz (11.).

Minute 11: SV Höhnstedt mit 0:2 im Rückstand

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Vincent Matz, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Schulz, Göring, Mergner, Matz, Balashov, Schauer, Ruckhardt (63. Raase), Dressel (80. Häsler), Rickert, Aschenbach (89. Hage)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Schulze, Petraj (77. Obeid), Gerlach (80. Jankowski), Horlbog (72. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi, Stoye, Fiebiger, Gründler, Schlegel

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143