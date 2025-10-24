Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Hettstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Vor 210 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3) gegen Eisleben geschlagen geben müssen.

Nach nur elf Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

FC Hettstedt gerät 0:2 ins Hintertreffen – 38. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Oliver Bendzko kam rein für Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (75.). Die Hettstedter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Uhlig (83. T. Lettau), T. L. Krey, Prokhorenko (46. Mussin), Kemnitz (61. Bendzko), Kosko, Wienholz, Hoffmann, Svitiukha, J. P. Lettau, M. Krey

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann, Twardy, Blankenburg (67. Zeugner), Teske, Beese (55. Behncke), Müller (67. Roos), Shtyrbu (55. Seidemann), Dimespyra, Bobeliuk (76. Rische), Eckstein

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210