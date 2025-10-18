Klar unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Tom Elias Kalcher durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Mansfelder legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

Minute 11: SV Höhnstedt 0:2 im Hintertreffen

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Vincent Matz, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Ruckhardt (63. Raase), Schulz, Schauer, Balashov, Aschenbach (89. Hage), Dressel (80. Häsler), Göring, Mergner, Matz, Rickert

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Petraj (77. Obeid), Fiebiger, Schulze, Stoye, Gerlach (80. Jankowski), Gründler, Horlbog (72. Hajdarpasic), Schlegel, Kalalib Alshabi

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143