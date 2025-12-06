Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen die SG Reußen am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Die 27 Beobachter auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:2) hinnehmen musste.

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde das zweite Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 38

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Benze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (81.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Klein, Kleinert, Balbach, Lindenhahn, Wittmann (56. Richter), Klaus, Grimm (75. Werdan), Troitzsch

SG Reußen: Harre – Flaschina, Gewinner, Herrmann, Grobstich (80. Krieger), Broda, Benze, Besser (86. Flegel), Czaplicki (68. John), Schulz, Schicha

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27