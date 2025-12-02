Klar unterlegen zeigte sich der FC Halle-Neustadt in der Auseinandersetzung gegen den Zörbiger FC am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Steve Hardt hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Stadion BIZ Pl.3 ganze sechs Bälle kassiert. Die Partie endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Noah Moreno Silva den Ball ins Netz (20.).

20. Minute: FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Oliver Kleewein den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (80.). Damit war der Sieg der Zörbiger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Ali Yusuf (70. Steinbach), Burzlaff, Zuleger, Keunang (46. Regener), Tilahun (66. Meisterknecht), Moh, Zavoloka, Teklay (54. Barghan), Halibei (54. Manga)

Zörbiger FC: Koller – Deidok (46. Kleewein), Seliger, Schindler, Teichert, Hempel, Oertel, Brenner, Schmidt, Gansen, Moreno Silva (59. Lindemann)

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25