Halle/MTU. Vor 68 Zuschauern hat sich das Team von Marcus Niemeier mit 0:4 (0:1) gegen Zörbig eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von René Höllrigl, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Zörbig noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Tom Matthias erzielt.

BSV Halle-Ammendorf II liegt 0:2 im Rückstand – 61. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 67: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Pascal Hempel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Frank Behrendt ersetzte Tim Geppert und Max Steffen Müller kam rein für Sebastian Hanke. Auf der Gastseite sprangen Maik Geßner für Oliver Kleewein und Tom Gansen für Tom Matthias ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Tom Gansen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (83.). Damit war der Triumph der Zörbiger gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert (74. Behrendt) – M. R. Beyer (88. Gruber), Kanditt, Hanke (79. Müller), Jahnel, Hertel, Thurm, Aldim, Neubert, Schieritz, R. Beyer (79. Kettmann)

Zörbiger FC: Bellstedt – Schindler, Deidok, Matthias (77. Gansen), Teichert, Moreno Silva, Lindemann (66. Janders), Kleewein (68. Geßner), Hempel, Oertel (81. Knorr), Seliger (77. Nentwig)

Tore: 0:1 Colin Seliger (37.), 0:2 Tom Matthias (61.), 0:3 Pascal Hempel (67.), 0:4 Tom Gansen (83.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Carsten Kreft, Eric Bregulla; Zuschauer: 68