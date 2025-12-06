Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze traf für die SG Reußen in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze.

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Benze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (81.). Damit war der Erfolg der Landsberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann (56. Richter), M. Klein, Kleinert, Troitzsch, Grimm (75. Werdan), Klaus, Lindenhahn, Balbach

SG Reußen: Harre – Grobstich (80. Krieger), Czaplicki (68. John), Schicha, Flaschina, Schulz, Herrmann, Gewinner, Broda, Besser (86. Flegel), Benze

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27