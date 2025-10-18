Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Wiebke Stauch hat am Samstag vor 143 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze fünf Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Gleich nach Spielstart schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Alexander Gründler (11.) erzielt wurde.

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach (89. Hage), Balashov, Matz, Schulz, Ruckhardt (63. Raase), Rickert, Göring, Mergner, Dressel (80. Häsler), Schauer

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Schulze, Stoye, Kalalib Alshabi, Gründler, Schlegel, Siebenhühner, Petraj (77. Obeid), Gerlach (80. Jankowski), Horlbog (72. Hajdarpasic)

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143