Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Alhassana Diawara (FC Eintracht Köthen) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Marcel Grzegorz Dzwonik den Ball ins Netz (17.).

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 im Rückstand – 17. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu festigen (74.). Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Richter (46. Dinter), Balbach, Wittmann, Öder, A. Kleinert, M. Kleinert, Lindenhahn, Dragon (60. Ranft)

FC Eintracht Köthen: Friese – Marschall (65. Fritsch), Paquo, Kallenbach, Ishchenko (87. Abou), Räber Cruz, Finze, Winter (76. Dannenberg), Becker, Diawara (36. Passou Bitalounani), Dzwonik (90. Al-Ghashm)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30