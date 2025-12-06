Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Die 27 Beobachter auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

Alexander Benze traf für die SG Reußen in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz.

Minute 38: SV Blau-Weiß Dölau II 0:2 im Hintertreffen

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Klein, Wittmann (56. Richter), Klaus, Balbach, Kleinert, Lindenhahn, Grimm (75. Werdan), Troitzsch

SG Reußen: Harre – Flaschina, Grobstich (80. Krieger), Besser (86. Flegel), Gewinner, Broda, Czaplicki (68. John), Herrmann, Benze, Schicha, Schulz

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27