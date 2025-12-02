Klar unterlegen zeigte sich der FC Halle-Neustadt im Spiel gegen den Zörbiger FC am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Die 25 Zuschauer im Stadion BIZ Pl.3 haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Halle-Neustadt ein ernüchterndes 1:6 (1:2) hinnehmen musste.

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Noah Moreno Silva den Ball ins Netz (20.).

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Moh, Zavoloka, Teklay (54. Barghan), Tilahun (66. Meisterknecht), Ali Yusuf (70. Steinbach), Zuleger, Keunang (46. Regener), Burzlaff, Halibei (54. Manga)

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Deidok (46. Kleewein), Teichert, Schindler, Schmidt, Moreno Silva (59. Lindemann), Seliger, Hempel, Oertel, Brenner

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25