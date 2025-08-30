Ergebnis 2. Spieltag Klare 1:6-Niederlage für SV Höhnstedt im Spiel gegen 1. SV Sennewitz
Eine herbe Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).
John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.
39. Minute: SV Höhnstedt 0:2 im Hintertreffen
Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Salzatal
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
Nur zwei Spielminuten später konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger.
Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz
SV Höhnstedt: Orlamünde – Göring, Rickert, Folter, Aschenbach, Dressel, Kossien (64. Mergner), Matz, Raase, Schauer, Müller (45. Balashov)
1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Gerlach, Klinge, Berner (60. Herrmann), Kasten, Seidewitz (28. Dittrich), Aleithe, Boettcher, Dieske, Bukenya
Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141