Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Halle-Neustadt in der Auseinandersetzung gegen den Zörbiger FC am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).

Nach nur elf Minuten schoss Felix Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Zörbiger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Noah Moreno Silva der Torschütze (20.).

Minute 20: FC Halle-Neustadt 0:2 im Hintertreffen

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Oliver Kleewein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Zörbiger gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh, Keunang (46. Regener), Teklay (54. Barghan), Zuleger, Ali Yusuf (70. Steinbach), Tilahun (66. Meisterknecht), Hardt, Zavoloka, Halibei (54. Manga), Burzlaff

Zörbiger FC: Koller – Brenner, Gansen, Schmidt, Oertel, Teichert, Deidok (46. Kleewein), Schindler, Seliger, Moreno Silva (59. Lindemann), Hempel

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25