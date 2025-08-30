Klar unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den 1. SV Sennewitz am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde ins Netz. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Richart Alfred Herrmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Aschenbach, Matz, Folter, Göring, Dressel, Müller (45. Balashov), Rickert, Schauer, Kossien (64. Mergner), Raase

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Klinge, Kasten, Seidewitz (28. Dittrich), Berner (60. Herrmann), Aleithe, Von Cieminski, Bukenya, Boettcher, Gerlach

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141