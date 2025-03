Der BSV Halle-Ammendorf II hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen die SG Reußen mit 1:3 (1:3).

Halle/MTU. Vor 134 Zuschauern hat sich das Team von Marcus Niemeier mit 1:3 (1:3) gegen Reußen eine Niederlage eingestehen müssen.

Chris Enrico Besser traf für die SG Reußen in Minute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Landsberger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Stefan Kirchbach der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (23.).

BSV Halle-Ammendorf II und SG Reußen – 1:1 in Minute 23

Unentschieden. Reußens Alexander Benze konnte seinem Team in Minute 26 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (31.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Lindenhahn, Kominek, Kirchbach (67. Neubert), Beyer, Keitel, Große, Schmidt, Bohmeyer (22. Brock), Hanke, Thurm

SG Reußen: Harre – Flaschina, Drewlo, Schicha, Czaplicki, Besser, Herrmann, Köhler, Benze, Gewinner, Broda

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (20.), 1:1 Stefan Kirchbach (23.), 1:2 Alexander Benze (26.), 1:3 Nick Broda (31.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Lennox Jäger, Felix Bartel; Zuschauer: 134