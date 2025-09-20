Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem FC Halle-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 30 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den FC Hettstedt geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Steve Hardt mit 0:3 (0:1) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Rico Hoffmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

78. Minute: FC Halle-Neustadt 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Hettstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Yurii Kosko, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Barghan (46. Moh), Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Zuleger, Keunang, Tinto, Müller, Teklay, Hardt (46. Halibei), Abdulrahman, Manga

FC Hettstedt: Meinicke – Krey (28. Mühlenberg), Döring, Prokhorenko (85. Hohmuth), Krey, Kemnitz (70. Svitiukha), Lettau, Stein, Kosko, Wienholz, Uhlig (73. Hoffmann)

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30