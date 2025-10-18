Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag nicht, als er sich vor 55 Fans mit 0:2 (0:2) gegen den FC Hettstedt verabschieden musste.

Halle/MTU. Das Match zwischen Dölau und Hettstedt ist mit einer deutlichen 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Andreas Mühlenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 41. Minute

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Rico Hoffmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (41.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hettstedter aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm (81. Ranft), Hüttig (67. Werdan), Balbach, Hermann, M. Kleinert, Lindenhahn (69. Wittmann), Öder, Dragon (81. Götz), Troitzsch (77. A. Kleinert)

FC Hettstedt: Poschke – Bendzko (85. Lettau), Krey, Stein, Döring, Kosko, Hoffmann, Lettau (82. Prokhorenko), Mühlenberg, Doberenz (88. Hohmuth), Krey

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55