Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Freitag war der SV Eintra. Lüttchendorf gegenüber dem MSV Eisleben machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Match zwischen Lüttchendorf und Eisleben ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Yan Shtyrbu (MSV Eisleben) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (45.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor durch Jannik Twardy erzielt.

59. Minute: SV Eintra. Lüttchendorf mit 0:2 im Rückstand

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben musste noch einmal Gelb hinnehmen. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Torwart Lennart Friedrich Isensee konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yusef OBEID wurde für Alexander Gründler eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Edgar Samalius für Robert Roos und Oleksandr Bobeliuk für Tom Christian Seidemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der MSV Eisleben noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Stoye, Schlegel, Gründler (76. Obeid), Schulze, Siebald, Kolle (64. Hajdarpasic), Siebenhühner, Kalalib Alshabi (90. Gerlach), Fiebiger

MSV Eisleben: Isensee – Beese (64. Schotte), Blankenburg, Müller (46. Dimespyra), Bobeliuk (84. Seidemann), Teske (64. Zeugner), Twardy, Shtyrbu, Eckstein, Damm, Samalius (78. Roos)

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324