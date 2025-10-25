Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Romonta 90 Stedten am Samstag nicht, als er sich vor 44 Fans mit 2:4 (1:1) gegen die SG Reußen verabschieden musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Nils Grünhage (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz (43.).

SV Romonta 90 Stedten und SG Reußen – 1:1 in Minute 43

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Alexander Benze (Reußen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:2 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein, Prenz, Schreiber (62. Thomas), Höher, Kaschperk (65. Jüttner), J. Berger, Bielig, Schrötter, Merker, Grünhage

SG Reußen: Harre – Drewlo, Benze, Herrmann, Gewinner, Schulz (70. John), Broda, Besser, Förderreuther (60. Czaplicki), Flaschina, Schicha

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44