Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Nils Grünhage (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz (43.).

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Alexander Benze (Reußen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:2 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Merker, Schreiber (62. Thomas), Prenz, J. Berger, Höher, Nachtwein, Schrötter, Kaschperk (65. Jüttner), Bielig

SG Reußen: Harre – Herrmann, Gewinner, Benze, Schicha, Flaschina, Drewlo, Besser, Schulz (70. John), Broda, Förderreuther (60. Czaplicki)

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44