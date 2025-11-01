Die Turbine Halle II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Romonta 90 Stedten mit 3:5 (1:2).

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag 3:5 (1:2) getrennt.

In Minute 15 schoss Niclas Noah Kochmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (27.).

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team konnte weiter vorlegen und erlangte einen Vorsprung. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler traf in der 87. Minute. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Jan-Marek Leinhoß den Ball über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Kuske, Nultsch, Büchner (64. Teichler), Leinhoß, Günther (64. Anders), Everding, Kochmann, Krziwanie (73. Zahn), Wehse (64. Müller), Titonis (73. Brülls)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schreiber, Berger (66. Berger), Lindau, Nachtwein, Böttger, Grünhage, Bielig, Siedler, Schrötter (46. Thomas), Höher

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32