Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 32 Zuschauern mit 3:5 (1:2) gegen den SV Romonta 90 Stedten verabschieden musste.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:5 (1:2).

Niclas Noah Kochmann (Turbine Halle II) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (27.).

27. Minute Turbine Halle II gleichauf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte nochmal nach und errang die Führung. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Dann schafften es die Hallenser, dem Turbine Halle II etwas entgegenzusetzen. Moritz Teichler traf in Minute 87. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Bereits eine Minute darauf konnte Jan-Marek Leinhoß (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Wehse (64. Müller), Kochmann, Leinhoß, Titonis (73. Brülls), Krziwanie (73. Zahn), Kuske, Günther (64. Anders), Everding, Nultsch, Büchner (64. Teichler)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Lindau, Siedler, Schrötter (46. Thomas), Schreiber, Berger (66. Berger), Böttger, Grünhage, Bielig, Nachtwein

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32