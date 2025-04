Halle/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Hallenser Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Einheit Bernburg verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

In Minute 23 schoss Fabian Kühne das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Nach kurzer Zeit verspielten die Gäste ihren Vorteil jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Tim Pietsch den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

1:1 im Duell zwischen ESG Halle und SV Einheit Bernburg – 25. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Damiao Schulze ersetzte Andy Soyk und Paul Tebbe kam rein für Amido Seidi. Auf der Gastseite sprangen Amin Homri für Niklas Walcer und Tim Walter für Tim Apel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Amin Homri (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bernburger Mannschaft erzielen (82.). Die Gegner von der ESG Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: ESG Halle – SV Einheit Bernburg

ESG Halle: Dimke – Ros, Wehlmann, (84. Breitbach), John, Soyk (46. Schulze), Bauer (75. Ali), Pietsch, Kühne, Seidi (62. Tebbe), Keller

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn, Apel (70. Walter), Walcer (46. Homri), Wendel, Fischer, Schaaf, Krüger, Dolg, Weber, Krug

Tore: 1:0 Fabian Kühne (23.), 1:1 Tim Pietsch (25.), 1:2 Amin Homri (82.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 23