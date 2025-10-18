Für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Landsberg/MTU. Das Spiel zwischen Reußen und Halle-Neustadt ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Pascal Barghan für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Nebay Samuel Teklay den Ball ins Netz (22.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SG Reußen liegt 0:2 zurück – 22. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Reußen erlangte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Landsberger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Flaschina, Benze, Schicha, Broda, Czaplicki, Drewlo (56. John), Besser, Herrmann, Krüger, Gewinner

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Barghan (60. Stolle), Keunang, Teklay (70. Halibei), Al-Hamdi (73. Shuba), Abdulrahman, Müller (90. Amadou Narey), Hardt, Zuleger, Moh, Tinto

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20