Landsberg/MTU. Auf dem Sportplatz Reußen haben 36 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der SG Reußen und dem SV Höhnstedt verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Thomas Witter (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (40.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Marcel Rickert die Gäste in Führung (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

Die Landsberger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – SV Höhnstedt

SG Reußen: Harre – Köhler, Broda, Märtens (46. Sandner), Flaschina, Gewinner, Knorr, Besser, Herrmann, Krieger, Drewlo (79. Schinköthe)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Friedemann, Matz, Mergner, Elstner (73. Kossien), Kropp, Büchner, Rickert, Folter, Weißenborn, Schauer (90. Scheffler)

Tore: 0:1 Marcel Rickert (59.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Richter, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 36