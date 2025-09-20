Mit einer Niederlage für den SSV 90 Landsberg endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den MSV Eisleben mit 2:3 (0:2).

Landsberg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SSV 90 Landsberg und der MSV Eisleben am Samstag 2:3 (0:2) getrennt.

Nach gerade einmal 22 Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Robert Voß baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (30.).

SSV 90 Landsberg hinkt 0:2 hinterher – 30. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb.

Unmittelbar darauf gelang es Twardy, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Eisleber zu entscheiden (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (86. Stephan), Hampel (80. Reuschel), Darmochwal, Stryjakowski, Scheller, Voß (77. Schlesier), Knaut, Diallo (80. Arndt), Madalschek, Wichmann

MSV Eisleben: Agapi – Dimespyra, Eckstein, Aßmann, Beese (57. Damm), Zeugner (69. Roos), Müller, Bobeliuk (66. Seidemann), Shtyrbu (61. Weise), Teske (77. Olkhovskyi), Twardy

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37