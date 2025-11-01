Für den SV Blau-Weiß Dölau II endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben. 48 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – A. Kleinert (54. M. Klein), Kretzschmar (60. Wittmann), Öder, Troitzsch, M. Kleinert, Ranft (65. Moradi), Grimm, Balbach, Pfeifer (62. Richter)

MSV Eisleben: Isensee – Zeugner (46. Behncke), Teske (67. Schotte), Müller (90. Roos), Twardy, Bobeliuk (90. Bloßfeld), Shtyrbu, Eichler, Beese, Seidemann, Eckstein

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48