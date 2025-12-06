Eine Niederlage für die Turbine Halle II besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 41 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen der Turbine Halle II und dem 1. SV Sennewitz verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Turbine Halle II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis, Anders, Brülls (77. Hayatou), Kochmann, Everding, Kuske, Zahn (83. Makosch), Wehse (57. Dannemann), Braunschweig, Müller

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Seidewitz (81. Boettcher), Görlitz, Horn, Bukenya, Berner (63. Mähnert), Herrmann (63. Lorenz), Von Cieminski, Bartschek (63. Schmidt), Gerlach, Angermann

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41