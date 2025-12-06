Ergebnis 13. Spieltag Knappe Niederlage: Turbine Halle II verliert 0:1 gegen 1. SV Sennewitz
Kein Punktgewinn für Turbine Halle II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. SV Sennewitz hinnehmen.
Halle/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Turbine Halle II und 1. SV Sennewitz mit einem torarmen 0:1 (0:0). 41 Fußballfans waren auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 live dabei.
Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 13
Die Turbine Halle II rutschte auf Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz
Turbine Halle II: Umlauft – Titonis, Brülls (77. Hayatou), Anders, Kuske, Wehse (57. Dannemann), Kochmann, Zahn (83. Makosch), Braunschweig, Müller, Everding
1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Gerlach, Horn, Angermann, Berner (63. Mähnert), Von Cieminski, Bartschek (63. Schmidt), Seidewitz (81. Boettcher), Görlitz, Herrmann (63. Lorenz)
Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41