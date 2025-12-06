Kein Punktgewinn für Turbine Halle II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. SV Sennewitz hinnehmen.

Halle/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Turbine Halle II und 1. SV Sennewitz mit einem torarmen 0:1 (0:0). 41 Fußballfans waren auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Turbine Halle II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis, Brülls (77. Hayatou), Anders, Kuske, Wehse (57. Dannemann), Kochmann, Zahn (83. Makosch), Braunschweig, Müller, Everding

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Gerlach, Horn, Angermann, Berner (63. Mähnert), Von Cieminski, Bartschek (63. Schmidt), Seidewitz (81. Boettcher), Görlitz, Herrmann (63. Lorenz)

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41