Halle/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Nietlebener SV Askania 09 nach einem klaren Rückstand die ESG Halle mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Johannes Gallien am Ende der ersten Halbzeit, als Tobias Keller für Halle traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Paul Dawda Manga erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 26

Minute 60 Nietlebener SV Askania 09 gleichauf mit ESG Halle – 1:1

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Martin Oelschlägel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Nietleben sicherte (66.). In Spielminute 92 handelte sich die ESG Halle noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – ESG Halle

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Schumann (88. Wiefel), Goldstein, Losse, Braun, Bageritz (46. Kotte), Manga, Müller (80. Tilahun), Oelschlägel (90. Silber), Gudert, Benesch

ESG Halle: Dimke – Wehlmann, John, Seidi, Keller, Kühne, Pietsch, Tebbe, Litzenberg (44. Mouloud), Schulze (81. Hennig), Ali (88. Bauer)

Tore: 0:1 Tobias Keller (43.), 1:1 Paul Dawda Manga (60.), 2:1 Martin Oelschlägel (66.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Benjamin Andrich, Tobias Brauner; Zuschauer: 55