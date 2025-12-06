Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt heimste der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Salzataler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Salzataler Mannschaft den Sieg zu verschaffen (89.). Die Salzataler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Balashov, Behrend, Ruckhardt, Dressel, Schauer, Schulz, Rickert, Raase, Matz (89. Schüler)

FC Hettstedt: Honigmann – Kosko, Bendzko, Krey, Döring, Doberenz (68. Mussin), Kemnitz, Krey (75. Svitiukha), Mühlenberg, Stein, Wienholz (68. Uhlig)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96