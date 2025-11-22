Die Turbine Halle II sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Gerald Brülls für Halle traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz (7.).

Tor Nummer drei schoss Bendzko für Hettstedt (14.). Die Partie blieb spannend. Emilio Müller (Halle) traf in Minute 16. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Axel Everding, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hallenser zu entscheiden (43.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – FC Hettstedt

Turbine Halle II: Bergien – Brülls, Braunschweig, Müller (83. Kahle), Fischer, Everding (75. Büchner), Titonis (87. Günther), Anders (77. Dannemann), Heldt (88. Hayatou), Leinhoß, Kuske

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Lettau (83. Lettau), Stein, Döring, Kosko, Mühlenberg, Prokhorenko (65. Mussin), Bendzko, Kemnitz, Uhlig (46. Vollmann)

Tore: 1:0 Gerald Brülls (2.), 1:1 Oliver Bendzko (7.), 1:2 Oliver Bendzko (14.), 2:2 Emilio Müller (16.), 3:2 Axel Everding (43.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Richard Riemer, Christian Eden; Zuschauer: 61