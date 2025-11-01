Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen fuhr die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Marcel Grzegorz Dzwonik das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (75.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 für SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 83. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Landsberger Mannschaft den Sieg zu bescheren (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Krieger (61. Czaplicki), Broda, Drewlo, Herrmann, Besser (78. John), Krüger, Gewinner, Benze, Schicha, Schulz

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Kallenbach, Räber Cruz (67. Abou), Sawaneh, Marschall (86. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Becker (89. Schiesewitz), Finze, Paquo (46. Ishchenko), Diawara (51. Winter)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23