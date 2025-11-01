Für den Gastgeber 1. SV Sennewitz endete das Duell mit dem FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Petersberg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hettstedter konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Niklas Kasten der Torschütze (70.).

Minute 70 1. SV Sennewitz gleichauf mit FC Hettstedt – 1:1

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Lucas Seidewitz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Petersberger zu erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Schmidt, Bukenya, Bartschek (61. Horn), Von Cieminski, Seidewitz, Görlitz, Kasten, Lorenz (83. Herrmann), Gerlach, Dieske

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, Hoffmann (86. Lettau), Krey, Kosko, Mühlenberg, Wienholz, Svitiukha (66. Krey), Stein, Kemnitz (57. Bendzko), Doberenz

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37